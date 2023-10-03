بشكل تعسفي ومن خلال التجاوز على القوانين.. الأجهزة المرتبطة بتركيا تعتقل 3 بينهم مسنين وتطلق سراح آخرين مقابل فدية مالية

بشكل تعسفي ومن خلال التجاوز على القوانين.. الأجهزة المرتبطة بتركيا تعتقل 3 بينهم مسنين وتطلق سراح آخرين مقابل فدية مالية

محافظة حلب: اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا يبلغ من العمر 39 عاماً، في ناحية راجو بريف عفرين، بعد عودته إلى مسقط رأسه في عفرين قادماً من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي، حيث جرى اعتقاله، بشكل تعسفي، بينما لا يزال مصيره مجهولا.

ويشار إلى أن المواطن ينحدر من قرية عكا التابعة لناحية بلبل في ريف عفرين.

واعتقلت الشرطة المدنية مسنين اثنين أحدهما يبلغ من العمر 71 عاماً والأخر يبلغ من العمر 74 عاماً، ينحدران في قرية دير بلوط التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقا، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، أفرجت الشرطة العسكرية عن مواطنين اثنين من مدينة عفرين، بعد دفعهما فدية مالية تقدر بـ1000 دولار أمريكي، بعد اعتقال دام لأيام في السجن المركزي في قرية معراتة بريف عفرين.

وتشهد منطقة عفرين وأريافها الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، بشكل يومي حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين، وسط مصيرهم مجهول يلاحق كل من تعرض للاعتقال خلال الفترات السابقة، بينما الذين جرى الإفراج عنهم تم مقابل دفع فدى مالية بمبالغ كبيرة.