بصاروخ موجه.. قوات النظام تستهدف منزلا سكنيا قرب قاعدة عسكرية تركية شرقي إدلب

استهدفت قوات النظام المتمركزة في قرية الطلحية، بصاروخ حراري، منزلا في بلدة تفتناز بريف إدلب، مما أدى لإصابة شخص واحتراق المنزل.

يشار إلى أن بلدة تفتناز يتواجد في محيطها قاعدة عسكرية تركية في المطار العسكري شرقي مدينة إدلب.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم، 8 غارات على مقرات عسكرية ومحيطها بريف إدلب، حيث قصفت بـ3 غارات منطقة معسكرات بالقرب من مخيمات نازحين في الشيخ بحر، و بـ3 غارات مقرات لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد في قرية مشون، وغارتين على منطقة الشيخ سنديان-غانة، التي تعد خط إمداد للفصائل إلى محاور سهل الغاب.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة قريتي العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب غربي حماة، وقرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومحيط قرى كفر تعال وكفرعمة والوساطة غربي حلب.

واستهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بصواريخ الكاتيوشا مقرات عسكرية لقوات النظام في قرية بسرطون غرب حلب.

كما قصف عناصر جيش النصر التابع لـ”الجيش الوطني” مواقع قوات النظام في قرية العمقية بسهل الغاب.