بصاروخ موجه.. مقتل سائق باستهداف قوات النظام لصهريج بريف حلب الغربي

قتل مواطن نتيجة استهداف قوات النظام سيارة صهريج، بصاروخ موجه، في منطقة سنخار سمعان على محور مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما أسفر الاستهداف لاندلاع النيران في السيارة.

وبذلك، يرتفع إلى 88 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 89 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–48 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 24 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر