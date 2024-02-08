بصاروخ حراري مصدره “مجلس منبج العسكري”.. إصابة 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بريف جرابلس شرقي حلب

محافظة حلب: أصيب 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا جراء استهداف قوات “مجلس منبج العسكري” لحاجز عسكري بصاروخ حراري في قرية محسنلي جنوب جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي.

وفي 21 كانون الثاني الفائت، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل “الجيش الوطني” بمنطقة “درع الفرات” من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، إثر عملية تسلل نفذتها قوات الأخيرة من جهة أم جلود بريف منبج، مما أدى لمقتل عنصر في “السلطان مراد” الموالي لتركيا وإصابة آخرين، ولازالت الاشتباكات على أشدها في تلك المنطقة.