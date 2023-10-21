بصواريخ شديدة الانفجار.. طائرة حربية روسية تقصف ريفي إدلب واللاذقية

قصفت طائرة حربية روسية بصواريخ شديدة الانفجار، محيط قرية أرنبة بريف إدلب الجنوبي ومحاور تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” تصعيدا بالقصف الجوي من قبل المقاتلات الروسية على مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن الطيران الحربي الروسي نفذ 4 غارات جوية طالت مواقع في تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، وسط تصاعد ألسنة الدخان في المواقع المستهدفة، كما نفذ الطيران الحربي الروسي 5 غارات جوية استهدفت محيط قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي.