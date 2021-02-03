بصواريخ شديدة الانفجار.. طائرات حربية روسية تقصف مواقع في محافظة إدلب

نفذت طائرات حربية روسية عدة غارات بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت مواقع يعتقد أنها عسكرية في محيط بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي، تزامنًا مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

وتأتي هذه الغارات لليوم الثاني على التوالي، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد عصر أمس الثلاثاء، غارات نفذتها الطائرات الروسية استهدفت القطاع الشمالي الغربي من محافظة إدلب، حيث جرى استهداف مقرات عسكرية شمال غرب قرية حربنوش بريف إدلب ومحيط قرية قورقانيا، ما أدى إلى سقوط جرحى من الفصائل، وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم روسيا بقصف إدلب منذ أوائل شهر ديسمبر الفائت.

ورصد المرصد السوري في 7 كانون الأول الفائت من العام 2020، غارة جوية نفذتها طائرة روسية على منطقة الشيخ بحر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوبي إدلب.