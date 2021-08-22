بصواريخ موجهة.. مقتل وإصابة 4 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.. وسقوط جرحى من قوات النظام على محاور ريف حلب

محافظة حلب: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الانسان، بمقتل عنصر من فصيل” مغاوير الشمال ” التابعة للجبهة الشامية وإصابة ثلاثة آخرين بعضهم بجراح بليغة، إثر استهداف القوات الكردية بصاروخ موجه نقطة لفصيل “مغاوير الشمال” على محور قرية كفر خاشر جنوبي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي سياق ذلك، ردت الفصائل الموالية لتركيا بقصف قرى العلقمية والإرشادية وقرية كفر خاشر بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

على صعيد متصل، أصيب عنصران من قوات النظام على محور قرية العريمة _الكريدية بريف مدينة الباب شرقي حلب، إثر استهداف دشمة لقوات النظام بصاروخ “تاو ” من قبل الفيلق الأول في الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري قد رصد، صباح اليوم، قصفًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزين في قرية الكريدية الواقعة شرقي مدينة الباب بريف حلب على مواقع ضمن نفوذ المجالس والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد”، حيث سقطت قذائف الهاون على قرية جب الحمرة وقرية الحوتة الواقعتين شرقي مدينة الباب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.