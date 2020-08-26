بضغط شعبي.. قوات سوريا الديمقراطية تفرج عن عشرات المعتقلين من أبناء دير الزور ممن اعتقلوا خلال “حملات أمنية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت خلال الـ 48 ساعة الفائتة، إلى الإفراج عن عشرات المعتقلين لديها من أبناء دير الزور، ممن اعتقلتهم على فترات ضمن حملاتها الأمنية برفقة التحالف الدولي في دير الزور، وجاءت عملية الإفراج بعد الضغط الشعبي والمظاهرات المطالبة بالمعتقلين الذين جرى زجهم في السجون بدون محكمة أو تهم واضحة.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 13 من الشهر الجاري، بأن قوات سوريا الديمقراطية أفرجت عن 9 معتقلين من سجونها ممن “لم تتطلخ أيديهم في الدماء” بكفالة شيوخ عشائر، وينحدر المعتقلون من مناطق ذيبان والشحيل والصور بريفي دير الزور الشمالي والشرقي، ممن جرى اعتقالهم في وقت سابق بتهم مختلفة.

وكان المرصد السوري قد نشر في 30 يوليو المنصرم، أن “إدارة مخيم الهول” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، عمدت، إلى إخراج دفعة جديدة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من أبناء دير الزور، حيث جرى إخراج 41 عائلة يقدر عدد أفرادها بنحو 150 شخص جلهم نساء وأطفال، وذلك بكفالة ووساطة “شيوخ عشائر المنطقة”.