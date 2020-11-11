بضمانة الفيلق الخامس.. قوات النظام تتوصل لاتفاق دخول الكرك الشرقي لتفتيش منازل المطلوبين  

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُقد اجتماع بين قوات الفيلق الخامس ووجهاء الكرك الشرقي والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، اليوم، وتم الإتفاق على دخول قوات النظام إلى الكرك لتفتيش 19 منزلاً لمطلوبين، دون التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بكفالة الفيلق الخامس.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن شبان ورجال في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، قاموا بعد منتصف الليل بإغلاق الطرقات في البلدة عبر إطارات مطاطية جرى حرقها من قبلهم، وذلك تضامناً مع الأحداث التي تشهدها بلدة الكرك الشرقي.

وعلى صعيد متصل رصد المرصد السوري عبارات خطها أهالي وسكان بلدة جاسم على جدران البلدة، تضامناً مع الكرك الشرقي، جاء في بعضها “كلنا الكرك، من جاسم إلى الكرك حوران جسد واحد، وإن عدتم عدنا يا كلاب الأسد”.