بضوء أخضر روسي.. قسد تدمر آلية كانت تقوم بعمليات تحصين للفصائل الموالية لأنقرة شرقي عين عيسى

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن آلية “تركس” تابعة للفصائل الموالية لأنقرة كانت تقوم بعمليات رفع سواتر وتحصين نقاط على جبهة “جهبل”، الواقعة بريف عين عيسى الشرقي، شمالي مدينة الرقة يوم أمس الأربعاء، لتقوم قوات سوريا الديمقراطية باستهداف الآلية وتدميرها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عملية الاستهداف جاءت بضوء أخضر من قبل الجانب الروسي المتواجد في عين عيسى، وهي المرة الأولى من نوعها التي تعطي روسيا الضوء الأخضر لقسد لمثل هذه عمليات.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل للأخيرة على محاور قريتي المشيرفة وجبهل بريف عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، ويأتي ذلك بعد نحو 6 أيام من الهدوء الحذر على تلك المحاور.