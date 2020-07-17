بطلب من القوات التركية.. فصائل “الجيش الوطني” ترفع جاهزيتها وتستنفر عناصرها في منطقة الباب شمال شرق حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل “الجيش الوطني” استنفرت قواتها ضمن منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث جرى تعزيز وتحصين الحواجز ورفع الجاهزية العسكرية، وذلك بطلب من القوات التركية المتواجدة هناك، كما شهدت أجواء المنطقة خلال الساعات الفائتة، تحليقاً لطائرات حربية.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول، استشهاد شخص وإصابة 10 آخرين بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الجوي الذي استهدف عدة مواقع في مدينة الباب شرق حلب، حيث كانت طائرة حربية يعتقد أنها روسية قصفت مواقع عدة في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرق محافظة حلب، واستهدفت بصواريخ شديدة الإنفجار إحدى الأبنية بالقرب من جامع الإيمان غرب المدينة.

وفي سياق ذلك، سمع أصوات صفارات الإنذار صادرة من النقاط التركية في محيط مدينة الباب، تزامنا مع تحليق تلك الطائرات.

يذكر أنه القصف الجوي الثاني الذي تعرضت له مدينة الباب بطائرات حربية روسية منذ مطلع شباط/فبراير العام الجاري، حيث استهدفت حينها بشكل مباشر مسجدا بالقرب من سوق الهال في مدينة الباب، وتسبب القصف باحتراق المسجد، وأضرار مادية لحقت بالممتلكات.