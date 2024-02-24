بطلب من “اليونيفيل”.. قوات النظام تخلي موقعاً عسكرياً لها بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل

بطلب من “اليونيفيل”.. قوات النظام تخلي موقعاً عسكرياً لها بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: أخلت قوات النظام موقعاً عسكرياً لها بالقرب من خط اتفاق وقف إطلاق النار بريف القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري المحتل، وذلك بطلب من قوات حفظ السلام “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة، حيث توجهت قوة عسكرية من اللواء 90 التابع لقوات النظام برفقة قوات “اليونيفيل” لإخلاء الموقع في منطقة تل الكروم بريف القنيطرة وإعادة تموضعها في منطقة قريبة منه.

وسيرت الشرطة العسكرية الروسية أمس دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وتتألف الدورية من 3 عربات عسكرية، تجولت في المنطقة تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها.