بطلق ناري.. مقتل وإصابة شخصين في جريمة قتل جديدة ضمن مناطق النظام في ريف حماة

بطلق ناري.. مقتل وإصابة شخصين في جريمة قتل جديدة ضمن مناطق النظام في ريف حماة

محافظة حماة: قتل شاب وأصيب آخر بجراح متفاوتة، في جريمة قتل جديدة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث أقدم شخص على إطلاق النار عليهما، في قرية المحروسة التابعة لناحية جب رملة بريف مصياف غربي حماة، دون معرفة أسباب ودوافع إقدامه على ذلك، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 128 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 139 شخص، هم: 7 أطفال، و21 مواطنة، و111رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 37 جريمة في درعا راح ضحيتها 31 رجل، و3 أطفال، و8 سيدات

– 11 جرائم في السويداء راح ضحيتها 9 رجال، وطفل، وسيدة

– 29 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 25 رجل، وطفلان، و7 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها 13 رجل وطفلة

– 8 جرائم في حماة راح ضحيتها 8 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–8 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 7 رجال، وسيدة

–5 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 رجال، و2 سيدات

– 4 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 4 رجال، وسيدة

– 6 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 6 رجال

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل.

– 3 جريمة في حلب راح ضحيتها رجلان وسيدة