بظروف غامضة.. أهالي يعثرون على شاب مشنوقا داخل محله في مدينة حلب

محافظة حلب: عثر أهالي على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، مشنوقاً بظروف غامضة، داخل محله في منطقة الشيخ أبو بكر بمدينة حلب، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فيما تدخلت السلطات المحلية لكشف ملابسات الحادثة.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعاني منها غالبية السوريين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 28 أيلول الجاري، عثور أهالي في ريف درعا على جثة سيدة، تعمل ضمن المشاريع الزراعية جنوب مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، مشنوقة في ظروف غامضة، بواسطة “إشارب” نسائي بالقرب من مدرسة السواقة في المدينة، ومن ثم تم نقلها إلى مشفى الصنمين العسكري.