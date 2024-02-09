بظروف غامضة.. اغتيال 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: اغتيل 5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بظروف غامضة ضمن نقطة عسكرية في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، حيث عثر على جثثهم مقتولين تزامناً مع اختفاء عنصر سادس، وسط غموض يلف حول الحادثة.

وفي 31 كانون الثاني الفائت، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 8 عناصر آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، خلال الساعات الفائتة، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة “الرغيب” في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.