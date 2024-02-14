بظروف غامضة.. مقتل شاب بطلق ناري ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: عثر على جثة شاب مقتولا بطلق ناري، بظروف غامضة، في حي الحميدية بمدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشاب ينحدر من قرية البغيلية بريف دير الزور، ويعمل في تجار الخضار في سوق الهال في بلدة الشميطية، دون معرفة هوية القاتل وأسباب إقدامه على ذلك.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 41 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 42 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و 32 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 13 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 6 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 4 رجال وطفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 4 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 4 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان