بظروف غامضة.. مقتل شاب بـ 3 طلقات نارية في مدينة منبج

محافظة حلب: عثر أهالي على جثة شاب مقتولاً من قبل مجهولين، بظروف غامضة، في حي المازرلية بمدينة منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، وعلى جثته أثار 3 طلقات نارية، دون معرفة هوية الفاعلين وأسباب ودوافع الجريمة.

ويشار إلى أن المقتول يعمل كسائق “تكسي”.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 7 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 9 هم: 7 رجال، و1 طفل و1 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– طفل في الحسكة

– رجل وسيدة في دير الزور

– 5 في الرقة

– شاب في منبج