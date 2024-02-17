بظروف غامضة.. مقتل عنصر من أمن الدولة التابع للنظام على يد مجهولين في ريف القامشلي

محافظة الحسكة: قتل عنصر من مرتبات شعبة أمن الدولة التابعة للنظام، بظروف غامضة، من قبل مجهولين، حيث عثر على جثته مقتولاً بعدة طلقات في أرض زراعية في ريف القامشلي شمالي الحسكة، دون معرفة دوافع الجريمة وهوية الفاعلين، في حين تدخلت السلطات المحلية لكشف ملابسات الحادثة.

وينحدر القتيل من قرية المرزة بريف القامشلي الجنوبي.

ويأتي ذلك في إطار الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 7 كانون الثاني الفائت، مقتل عنصر بشعبة المخابرات العسكرية ومسؤول عن مفرزة بلدة الدبانة وإصابة 2 آخرين بجروح، نتيجة اعتراض دورية من قبل مجموعة من ” آل الشبلي” المنتمين لعشيرة البوعاصي، واندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، في قرية السويدية جنوب القامشلي شمال محافظة الحسكة، حيث تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.