بظروف غامضة.. مقتل يافع بطلق ناري في مدينة السويداء

محافظة السويداء: قتل يافع يبلغ من العمر 15عاماً، إثر تعرضه لطلق ناري، بظروف غامضة في مدينة السويداء، دون معرفة أسباب وهوية الفاعل، في حين تدخل السلطات المحلية لمتابعة الحادثة.

وتندرج هذه الحوادث ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 22 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 23 شخص، هم: 3 أطفال، و4 مواطنات، و16 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 6 جرائم في درعا راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل