بظروف مجهولة.. العثور على جثة شاب من أبناء دير الزور مقتولاً في قرب الشريط الحدودي مع تركيا بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة شاب من أبناء بلدة العشارة بمحافظة دير الزور، مقتولاً قرب الشريط الحدودي مع تركيا، في ناحية بلبل بريف عفرين، وسط ظروف مجهولة حتى اللحظة حول مقتله إذا ما كان برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” أو جرى تصفيته من قِبل مجهولين ورميه جثته على الشريط الحدودي.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات “الجندرما” منذ انطلاق الثورة السورية إلى 461 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.