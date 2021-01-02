بظروف مجهولة.. العثور على عنصر من فرقة “السلطان مُراد” مقتولاً في ريف عفرين شمالي غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة عنصر ينتمي لفرقة “السلطان مُراد” من أبناء محافظة إدلب، مقتولاً بظروف غامضة قرب حرش ميدانكي في ريف عفرين شمالي غربي حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ونشر المرصد السوري في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، أن انفجار في دوى مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت قرب حاجز عسكري للفصائل الموالية لتركيا عند مدرسة ميسلون على طريق عفرين- راجو، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات أحدهم بحالة خطيرة.