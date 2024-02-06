بعبارات “الاعتقال وسيلة المستبد للهروب من قوة الرأي الحر”.. استمرار الحراك السلمي في السويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين وحملوا شعارات منها “أيها الصامتون.. أيها الرماديون.. ماذا لو كان أبناؤكم في المعتقلات” و”خط الشرف والكرامة وخط بشار الأسد خطان متوازيان مستحيل يلتقوا” و”الاعتقال وسيلة المستبد للهروب من قوة الرأي الحر”.

وأشار المرصد السوري في 4 شباط الجاري إلى تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي في البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين.