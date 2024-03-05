بعبارات منددة بالنظام وحكومته.. العشرات يشاركون بمظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من ابناء السويداء اليوم في مظاهرة جديدة ضمن سلسلة المظاهرات اليومية في ساحة الكرامة وسط المدينة، مؤكدين على مطالبهم المحقة في إسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “النظام السوري هدم نصف سوريا وبعدو ياخد ضريبة مسقفات”، و”شعب سوريا الطيب يستحق الحياة” و”ضرب الرصاص ولا حكم النذل فينا”.

وفي 4 آذار الجاري، شارك العشرات من أبناء مدينة السويداء بوقفة احتجاجية أمام صالة السابع من نيسان، قبل توجههم إلى “القصر العدلي”، للمطالبة بمحاسبة قتلة أول شهيد سقط في انتفاضة السويداء.