بعبوة ناسفة.. اغتيال عنصر من المسلحين المحليين ضمن مناطق النظام السوري بدير الزور

محافظة ديرالزور: قتل عنصر من المسلحين المحلين ينحدر من بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته من قبل مجهولين، في مدينة ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسط اتهامات لعناصر من قوات النظام بالوقوف خلف مقتله.

ووفقاً للمعلومات فإن العنصر كان متوجهاً إلى المعبر النهري الواصل مع بلدة الحصان غربي دير الزور الخاضعة لسيطرة “قسد” لإيصال عددا من أفراد عائلته بهدف العودة إلى منازلهم.

وأشار المرصد السوري في 12 شباط الجاري إلى مقتل 5 من الدفاع الوطني وإصابة آخرين بجراح، نتيجة الاشتباكات التي دارت ، بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية في جهة أخرى، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور