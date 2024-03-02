بعبوة ناسفة.. مقتل وإصابة 5 من قوات النظام على طريق بريف درعا

بعبوة ناسفة.. مقتل وإصابة 5 من قوات النظام على طريق بريف درعا

محافظة درعا: قتل عنصر من قوات النظام وأصيب 4 بجروح بليغة جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون تزامنا مع مرور سيارة عسكرية على طريق بلدة كويا المنشية بريف درعا الغربي.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 48 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 64 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 25 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية