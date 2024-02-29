بعبوتين ناسفتين.. مجهولون يستهدفون حاجز عسكري لفرع الأمن السياسي بريف درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون فجر اليوم بعبوتين ناسفتين حاجز عسكري تابع لفرع الأمن السياسي التابع للنظام في بلدة كفر ناسج بريف درعا الشمالي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 45 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 60 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 24 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية