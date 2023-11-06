بعدما تخطى سعر كيلو اللحوم الحمراء 120 ألف ليرة..أهالي مدينة حمص يلجأون لحلول بديلة

تسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في محافظة حمص بعزوف شريحة واسعة من الأهالي عن شراءها بعدما تخطى سعر الكيلو الواحد حاجز 120 ألف ليرة سورية للحم البقر وما يزيد عن 130 ألف ليرة للحم الضأن.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حمص أن شريحة كبيرة من الأهالي باتوا يعتمدون على “لحم الزورا” وهي عبارة عن بقايا اللحوم التي يتم تجريمها من على العظام قبل أن يتم طحنها مع بعض الشحوم ليتم بيعها بأسعار منخفضة للراغبين منهم.

(أ.م) من سكان حي كرم الشامي بمدينة حمص يقول للمرصد السوري لحقوق الإنسان: إن سعر كيلو اللحم العادي يعادل أجرة عمله لمدة 5 أيام متتالية، الأمر الذي دفعني للتخلي عن فكرة شراء اللحوم والاتجاه (للزوار) التي لا يتعدى سعر الكيلو منها حاجز 40 ألف ليرة سورية.

واضاف، أن عدد كبير من الأهالي اتجهوا لشراء لحم الزورا والنخاعات من محلات القصابة ومن المسالخ التي بات يتجمع على أبوابها عشرات الأشخاص بشكل يومي للحصول على عظام الذبائح والتي كان يتم التخلص منها بالنفايات في حين باتت تباع العظام على الكيلو بعدما لاحظ المسؤولين عن المسالخ توافد الأهالي لأخذها.

وتحدثت السيدة (أ.ع) من سكان حي دير بعلبة عن انتشار ظاهرة شراء العظام واستخراج النخاعات منها واستعماله كبديل للسمنة التي بات سعر الكيلو منها ما يقارب 30 ألف ليرة سورية بالإضافة لقيامها بغلي العظام وطهو الادأرز والبرغل بمياهها التي تكتسب بعض الدسم بعد مرحلة الغلي.

وتجدر الإشارة إلى أن أهالي مدينة حمص ومعظم المحافظات السورية لم يألفوا سابقاً اللجوء لشراء اللحوم الآنف ذكرها إلا أن تردي الأوضاع المعيشية في البلاد دفعتهم للاعتماد عليها على الرغم مما تسببه من أمراض بسبب ارتفاع نسبة الشحوم بداخلها.