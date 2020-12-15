بعد أحداث الدرباسية.. إحراق مقر “المجلس الوطني الكردي” في عامودا وسط اتهامات للشبيبة الثورية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة عامودا بريف الحسكة، أن مجهولين عمدوا مساء أمس الاثنين، إلى إحراق مقر تابع للمجلس الوطني الكردي في منطقة عامودا، وسط اتهامات جديدة للشبيبة الثورية بالوقوف وراء العملية، يأتي ذلك بعد يوم من مهاجمة مقر المجلس في الدرباسية، حيث كان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن مسلحين مجهولين عمدوا مساء أمس إلى استهداف مقر “المجلس الوطني الكردي” في الدرباسية بالرصاص والعبث بمحتوياته، قبل أن يلوذوا بالفراد، الأمر الذي أدى لأضرار مادية حيث كان المقر مغلق مساءًا، وسط اتهامات لما يعرف بـ “الشبيبة الثورية” بشن العملية، يأتي ذلك بعد يوم من اندلاع اشتباكات بين “حزب العمال الكردستاني” و”بيشمركة روج” في إقليم كردستان العراق، الأمر الذي أدى إلى مقتل مقاتل من كل جانب، وهو ما كانت قد حذرت منه قسد والإدارة الذاتية سابقاً خلال اجتماعها مع ذوي مقاتلين سوريين في “بيشمركة روج”.

وأشار المرصد السوري في الثالث من الشهر الجاري، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أجرت قبل أيام قليلة، لقاء مع ذوي مقاتلين ضمن ما يعرف بقوات “بيشمركة روج” العاملة في إقليم كردستان العراق، وهي قوة عسكرية مؤلفة من مقاتلين من كرد شمال شرق سوريا، ممن لجئوا في فترات متفاوتة منذ انطلاق الثورة السورية إلى اقليم كردستان العراق، وبعضهم كانوا في صفوف قوات النظام، حيث تم تجميعهم من قبل قيادات عسكرية في الإقليم وتم تشكيل “بيشمركة روج “.