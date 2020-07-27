بعد أسابيع من انسحاب تنظيم “حراس الدين”.. “هيئة تحرير الشام” تستكمل انتشارها ضمن مواقع ونقاط الأول في سهل الغاب بأوامر من المخابرات التركية

بعد أسابيع من انسحاب تنظيم “حراس الدين”.. “هيئة تحرير الشام” تستكمل انتشارها ضمن مواقع ونقاط الأول في سهل الغاب بأوامر من المخابرات التركية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام استكملت انتشارها ضمن مواقع ونقاط تنظيم “حراس الدين” الجهادي وفصائل جهادية حليفة له بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

يأتي ذلك بعد أسابيع من انسحاب حراس الدين من المنطقة، حيث جرى سحب جميع الأسلحة، الثقيلة منها والمتوسطة بالإضافة لانسحاب جميع العناصر، فيما لم يعرف حتى اللحظة وجهة المنسحبين.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الانسحاب تلك، جاءت بأوامر من المخابرات التركية لهيئة تحرير الشام، حيث كان الروس قد هددوا بفتح معركة هناك.