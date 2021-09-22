بعد أسبوع على اعتقالهم.. “قسد” تفرج عن 9 مواطنين تظاهروا ضدها في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص من أبناء الشعيطات، اعتقلتهم قبل نحو أسبوع من بلدة أبو حمام في ريف دير الزور، بعد خروجهم في مظاهرة ضد سياسات “قسد” مع أبناء دير الزور.

وكان مواطنون قد تظاهروا، في 13 أيلول، عند مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، كما طالب المتظاهرون بتوفير مياه الشرب ومياه الري والمحروقات وعبروا عن رفضهم للتجنيد الاجباري الذي تفرضه “قسد”.