بعد أسبوع من الهدوء الحذر.. القوات التركية تقصف قرية في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي، استهدف قرية حربل التابعة لمنطقة الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من الهدوء الحذر شهدته المنطقة.

وقصفت القوات التركية، في 31 أيار الفائت، مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القصف التركي طال محيط تل رفعت والشيخ عيسى شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.