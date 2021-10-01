بعد أسبوع من الهدوء النسبي.. القوات التركية تقصف ريف عين عيسى.. وأهالي ينزحون من قرية قرب طريق “M4”

بعد أسبوع من الهدوء النسبي.. القوات التركية تقصف ريف عين عيسى.. وأهالي ينزحون من قرية قرب طريق “M4”

محافظة الرقة: استهدفت المدفعية التركية مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية معلق بريف عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد نشطاء المرصد السوري نزوح غالبية أهالي قرية دبس الواقعة غربي عين عيسى قرب طريق الـ”M4″، حيث نزحت العائلات إلى أماكن أكثر أمنًا بفعل القصف البري المتكرر على القرية.

ويأتي ذلك، بعد أسبوع من الهدوء النسبي الذي شهدته محاور عين عيسى.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 24 أيلول الفائت، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” ضمن محافظة الرقة، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة بالقذائف الصاروخية مناطق في قرية دبس بريف عين عيسى الغربي، شمالي الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.