بعد أسبوع من فقدانه.. العثور على جثة شاب غربي عفرين.. والفصائل تفجر عبوة ناسفة في ريف حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة شاب ملقاة في مياه بمحيط قرية النسرية في ناحية جنديرس غرب مدينة عفرين، وذلك بعد أسبوع من فقدانه.

على صعيد متصل، دوى انفجار في ريف حلب الشمالي، نتيجة تفكيك عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق اخترين-الراعي في ريف إعزاز، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، انفجاراً في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول قرب مشفى وسط المدينة.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، وفاة قاضي ضمن محكمة إعزاز العسكرية، متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في إعزاز.

وكان المرصد السوري نشر في 15 من تشرين الأول، أن الشرطة العسكرية استهدفت عنصراً يتبع لفرقة الحمزة الموالية لتركيا بعد أن رفض الوقوف على أحد الحواجز في مدينة إعزاز، ما أدى إلى مقتله.