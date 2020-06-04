بعد أسبوع من مقتل عسكري تركي.. انفجار يستهدف دورية روسية – تركية مشتركة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دوي انفجار عنيف ضرب اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في محيط أريحا، عقب لحظات من مرور دورية تركية – روسية مشتركة على طريق “M4″، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، عقب ذلك استنفار للقوات التركية في المنطقة، وكان عربات تركية وروسية خرجت بدورية مشتركة صباح اليوم انطلاقاً من قرية ترنبة وصولاً إلى قرية كفرشلايا بريف إدلب.

يأتي ذلك عقب أسبوع من مقتل عسكري تركي بانفجار على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث كان المرصد السوري وثق مقتل أحد عناصر القوات التركية متأثراً بإصابته التي أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة، على طريق حلب-اللاذقية، غرب مدينة جسر الشغور.