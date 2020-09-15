بعد أقل من أسبوع على بيان المجلس الإسلامي السوري.. عناصر الفصائل الموالية لتركيا يقطعون الطرقات ويهددون الأهالي بالقتل في حال مغادرة منازلهم

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين عشائريين من عناصر الجبهة الشامية قطعوا الطرقات في بلدة سجو شمال حلب، وأطلقوا الرصاص في الهواء، كما منعوا المواطنين من مغادرة منازلهم، وهددوهم بالقتل في حال المخالفة وسط إطلاق شتائم بحقهم، وذلك بعد خلافهم مع إحدى الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المجلس الإسلامي السوري قد أصدر، في 10 أيلول الجاري، بيانا بعنوان “خطاب مفتوح إلى الحكومة المؤقتة والجهاز القضائي في المناطق المحررة”.

ووجه البيان إلى كل صاحب مسؤولية من مدنيين وعناصر الفصائل الموالية لتركيا وقيادة “الجيش الوطني” في مناطق شمال حلب، يدعوهم فيها إلى الضرب بيد من حديد على الأشخاص المتسببين في الفلتان الأمني المستشري في المنطقة.

وطالب المجلس الإسلامي السوري السلطة التنفيذية وعلى رأسها “الحكومة المؤقتة” بايقاع العقوبة الرادعة لهؤلاء المجرمين من قتلة ومفسدين وعصابات التفخيخ والخطف.

وأكد المجلس الإسلامي السوري على ضرورة معاقبة هؤلاء المجرمين، وأن افلاتهم من العقاب سيؤدي إلى مزيد من الجرائم، وسيعطي الفرصة للنظام لزرع عملائهم المخربين.