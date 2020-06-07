بعد أقل من أسبوع على دخولها.. 30 شاحنة مساعدات لوجستية أمريكية تدخل مناطق نفوذ “قسد” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول 30 شاحنة أمريكية من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تحمل كتل اسمنتية وصهاريج وقود ومواد لوجستية، اتجهت جنوبا نحو القواعد الأمريكية في شمال شرق سورية.

وكانت القوات الأمريكية استقدمت نحو 50 شاحنة عسكرية قبل 6 أيام، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران/يونيو، عودة نحو 50 شاحنة عسكرية للقوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق سورية، حيث دخلت الأراضي السورية في 1 حزيران الجاري.