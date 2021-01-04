بعد أقل من ساعة على اغتيال مساعد في ريف درعا الشرقي.. مجهولون يغتالون ضابطاً في شعبة المخابرات العسكرية بالريف الشمالي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل ضابط برتبة ملازم من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية، إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بالرصاص، قرب مدينة ازرع بريف درعا الشمالي.

ويأتي ذلك، بعد نحو ساعة من عملية اغتيال مماثلة في ريف درعا الشرقي.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، طالت عنصراً برتبة مساعد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية في درعا، على الطريق الواصل بين بلدتي الطيبة وأم المياذن في ريف درعا الشرقي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 831 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 542، وهم: 151 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 245 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و104 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.