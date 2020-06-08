بعد أقل من شهر على الهجوم الذي تسبب بمقتل 55 شخص.. مجموعات جهادية تشن هجوم جديد على مواقع قوات النظام بسهل الغاب

بعد أقل من شهر على الهجوم الذي تسبب بمقتل 55 شخص.. مجموعات جهادية تشن هجوم جديد على مواقع قوات النظام بسهل الغاب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجموعات جهادية منضوية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين”، بدأت بعد ظهر اليوم الاثنين مهاجمة قريتي الفطاطرة والمنارة بسهل الغاب الخاضعتين لسيطرة قوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي على مقربة الحدود الإدارية مع جبل الزاوية، واستهلت المجموعات الجهادية هجومها العنيف بقصف مكثف، وسط اشتباكات عنيفة تجري بين الطرفين، وسط تقدم للمهاجمين فيما تسعى قوات النظام لاستيعاب الهجوم والتصدي له بإسناد صاروخي مكثف

وكان المرصد السوري نشر في الـ 10 من شهر مايو، أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على قرية طنجرة (المنارة)، الواقعة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بشكل كامل، عقب نحو 24 ساعة من خسارتها لصالح مجموعات جهادية منضوية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين”، عملية استعادة السيطرة جاءت بإسناد صاروخي مكثف وعنيف عبر عشرات القذائف الصاروخية وعلى عدة محاولات باءت بالفشل لتتمكن بعد منتصف الليل من استعادتها

ووثق المرصد السوري جراء القصف المكثف والاشتباكات العنيفة، مقتل 36 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما بلغ تعداد قتلى المجموعات الجهادية 19 عنصر