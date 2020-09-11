بعد أقل من 24 ساعة.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف المدفعية، قرى مرعناز المالكية وشوارغة التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك، بعد أقل من 24 ساعة عن قصف مماثل استهدف قرية ضمن مواقع القوات الكردية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية سموقة ومنطقة سد الشهباء، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي قصفت، في 7 أيلول/سبتمبر، قرى شوارغة والمالكية ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في الريف الحلبي.