بعد أقل من 24 ساعة عن مقتل أحد قياديها.. مجهولون يستهدفون مجموعة عناصر من الفرقة الأولى الساحلية غرب مدينة جسر الشغور

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر من الفرقة الأولى الساحلية، اليوم، جراء استهدافه مع مجموعة من مرافقيه بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين، قرب قرية الزعينية على طريق “m4” غرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على مقتل قيادي في الفرقة الأولى الساحلية في المكان ذاته، حيث استهدف مسلحون مجهولون، أمس، سيارة تقل قيادي مع مرافقيه من مرتبات الفرقة الأولى الساحلية العاملة في ريف اللاذقية، وذلك بالقرب من قرية الزعينية غرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى مقتل القيادي وإصابة الآخرين بجروح متفاوتة.