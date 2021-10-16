بعد أقل من 24 ساعة.. قوات النظام تستعيد النقاط التي تراجعت عنها أثناء صد هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” في الرصافة

قُتل 14 عنصرًا من تنظيم “الدولة الإسلامية”، جراء الاشتباكات والغارات الجوية الروسية على النقاط التي تقدم إليها التنظيم يوم أمس، فيما تمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من استعادة النقاط التي انسحب منها في منطقة الرصافة في ريف الرقة، بعد أقل من 24 ساعة من القتال والتصدي لهجمات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على سلسلة من النقاط التابعة لقوات النظام في محيط مدينة الرصافة.

وعلى صعيد متصل، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى منطقة الرصافة لتعزيز الخطوط الأمامية في المنطقة والانتشار بحثًا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 40 غارة جوية، تركزت على منطقة الرصافة ومواقع في جبل البشري في البادية السورية.

وأشار المرصد السوري، قبل ساعات، أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يواصلون هجومهم العنيف على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتحاول قوات النظام التصدي بمؤازرة الطائرات الحربية الروسية التي تشن غارات مكثفة على المنطقة، ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها جراء الهجوم المستمر منذ ساعات الليل وحتى الآن، وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1578 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1081 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفًا واشتباكات بالأسلحة الثقيلة، مساء اليوم، بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في محيط مدينة الرصافة جنوب غرب مدينة الرقة 35 كيلومتر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

تزامنًا مع ذلك، نفذت طائرات حربية روسية 20 غارة جوية على مناطق متعددة في البادية السورية.

وبذلك ترتفع إلى 380 عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية منذ الأول من أكتوبر الجاري وحتى اليوم، استهدفت خلالها كل من محيط أثريا والرصافة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، ومنطقة السخنة وريف تدمر ومناطق أخرى في بادية حمص الشرقية، بالإضافة لمواقع في بادية دير الزور.