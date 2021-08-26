بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد طفلين بمخلفات الحرب.. استشهاد طفل وإصابة شقيقه في مخيم للنازحين في ريف إدلب

بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد طفلين بمخلفات الحرب.. استشهاد طفل وإصابة شقيقه في مخيم للنازحين في ريف إدلب

محافظة إدلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل وإصابة شقيقته بانفجار جسم من مخلفات الحرب في مخيم للنازحين بمنطقة حربنوش بريف إدلب الشمالي الغربي.

ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة عن استشهاد شقيقين بانفجار مخلفات الحرب في ريف إدلب، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 24 آب استشهاد طفلين شقيقين وإصابة طفلين آخرين بجروح، جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة من مخلفات قصف سابق لقوات النظام على قرية الصواغية شمال شرق مدينة إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 575 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و194 طفلاً.