بعد أقل من 48 ساعة على الهدوء الحذر.. القوات التركية تقصف بلدات ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت المدفعية التركية مواقع القوات الكردية في بلدتي مرعناز والعلقمية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد هدوء حذر دام لأقل من 48 ساعة على محاور ريف حلب الشمالية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 19 ديسمبر/كانون الأول، قصفاً برياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وطال القصف قرى مرعناز وصوغناكه وشوارغة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة على محور بلدة حربل بريف حلب الشمالي، إثر تسلل القوات الكردية إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا.

كما قصفت القوات التركية محيط مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت ومواقع أخرى في المنطقة.