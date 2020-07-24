بعد أقل من 48 ساعة على انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين.. انفجار دراجة نارية يسفر عن أضرار مادية

انفجرت دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين (سري كانييه) في ريف الحسكة الشمالي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، أسفرت عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار الانفلات الأمني ضمن مناطق “نبع السلام” التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، وبعد أقل من 48 ساعة عن انفجار سيارة ملغمة في المدينة.

وكان المرصد السوري رصد انفجارا عنيفا، أمس، في مدينة رأس العين “سري كانييه”، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب دوار الجوزة عند مبنى المجلس المدني في المدينة، ما تسبب باستشهاد ومقتل 4 أشخاص بينهم مواطنة.