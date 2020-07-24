المرصد السوري لحقوق الانسان


بعد أقل من 48 ساعة على انفجار سيارة ملغمة في مدينة رأس العين.. انفجار دراجة نارية يسفر عن أضرار مادية

انفجرت دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين (سري كانييه) في ريف الحسكة الشمالي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، أسفرت عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
يأتي ذلك في إطار الانفلات الأمني ضمن مناطق “نبع السلام” التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، وبعد أقل من 48 ساعة عن انفجار سيارة ملغمة في المدينة.
وكان المرصد السوري رصد انفجارا عنيفا، أمس، في مدينة رأس العين “سري كانييه”، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب دوار الجوزة عند مبنى المجلس المدني في المدينة، ما تسبب باستشهاد ومقتل 4 أشخاص بينهم مواطنة.

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول