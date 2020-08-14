بعد أكثر من أسبوع على الهدوء الحذر.. الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور بلدة مرعناز ومريمين والمالكية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على الهدوء الحذر على محاور ريف حلب الشمالية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 آب/أغسطس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من جهة، وقوات النظام والقوات الكردية من جهة أخرى، على محور تادف شرق محافظة حلب، ما أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخرين.