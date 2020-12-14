بعد أكثر من شهرين على اعتقالهما في ريف إدلب.. تحرير الشام تفرج عن عنصرين من تنظيم “جهادي”

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت هيئة تحرير الشام عن عنصرين سجينين من مجموعة الجهادي “أبو يحيى الجزائري” القيادي السابق في تنظيم حراس الدين والذي أصبح يعمل مستقلاً بحسب مصادر المرصد السوري، حيث سلم العنصران نفسيهما بعد أن تكفل عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام بإعطائهم الأمان أثناء مداهمة قرية تلعادة بريف إدلب، وذلك قبل أكثر من شهرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى في منطقة تلعادة شمالي إدلب، عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الغربي، بين هيئة تحرير الشام من طرف، ومجموعة مسلحة يرجح أنها خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” من طرف آخر، تزامناً مع دوي انفجار في المنطقة يعتقد أن أحد عناصر “الخلية” فجر نفسه بحزام ناسف، وتسببت الاشتباكات بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين واعتقال عدد من المطلوبين، كما عمدت تحرير الشام إلى فرض طوق أمني في المناطق المحيطة.