بعد أكثر من شهرين على انتشارها.. “قسد” تنسحب من معظم نقاطها الأمنية على ضفة نهر الفرات في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من معظم نقاطها الأمنية والمحارس التي تمركزت فيها على طول نهر الفرات في المنطقة الممتدة من مدينة البصيرة وصولاً إلى قرية جديد عكيدات، وتضم قرى ابريهه والصبحة والدحلة بريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك بعد اكثر من شهرين على انتشار قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق، تزامناً مع عملية أمنية لها بدعم من “التحالف الدولي”.

وكان المرصد السوري رصد في 17 تموز الفائت، بأن قوات سوريا الديمقراطية نشرت حواجزها وسيرت دورياتها في مدينة البصيرة و قرية ابريهه وقرية الزر وبلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.

وتمركزت “قسد” في المدارس والمرافق العامة في تلك المناطق.

كما داهمت “قسد” المعابر النهرية التي تشهد عمليات تهريب متواصلة من مناطقها إلى مناطق نفوذ النظام السورية على الضفة الأخرى للنهر، وصادرت عبارات مائية معدة للتهريب.

وكان المرصد السوري رصد، في تموز الفائت، بدء حملة أمنية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، بدعم من التحالف الدولي، حيث بدأت “قسد” فجر اليوم الجمعة، بشن حملات دهم واعتقال ضمن المنطقة الممتدة من مدينة البصيرة حتى بلدة ذيبان والتي تضم (البصيرة – الرز – الشحيل – الحوايج – ذيبان)، يأتي ذلك بعد تطويقها بشكل كامل من جميع الجهات، وسط انتشار القوات المداهمة في أحياء وشوارع المناطق المذكورة أعلاه، بالإضافة لفرضها حظر تجوال وإغلاق جميع الأسواق والمحال بما فيها الأفران.