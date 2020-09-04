بعد أكثر من 10 أيام على الهدوء الحذر.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع في ريف تل أبيض 

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، مساء اليوم، قريتي عفدكو وكوبرلك في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد هدوء حذر على محاور تل أبيض استمر 10 أيام متتالية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 22 آب الفائت، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق في 18 آب الفائت، استشهاد امرأة وإصابة أخرى بجراح، جراء استهدافهما من قبل عناصر القوات التركية المتمركزين على أحد الحواجز الأمنية في قرية الملا التابعة لمنطقة حمام التركمان في ريف تل أبيض، أثناء عودتهما من مدينة الرقة إلى قريتهما.