بعد أكثر من 10 أيام عن انشقاق مجموعة عناصر..7 عناصر ينشقون عن الفصائل الموالية لتركيا من ريف الحسكة 

تمكن 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا من الانشقاق والوصول إلى مناطق نفوذ “قسد” في منطقة أبو راسين (زركان) بريف الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية تمنع عنهم الرواتب وتطالبهم بالذهاب إلى أذربيجان.

ويأتي ذلك، بعد أكثر من 10 أيام على انشقاق مجموعة سابقة من المنطقة ذاتها.

ورصد المرصد السوري في 21 تشرين الأول الفائت، انشقاق مجموعة مؤلفة من 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا باتجاه قوات سورية الديمقراطية قرب قرية الأسدية.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مواقع في قريتي الأسدية وخضراوي قرب خطوط التماس مع “قسد”، بينما استهدفت “قسد” محطة الشيخ ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.