بعد أكثر من 100 يوم على اعتقاله.. “تحرير الشام” تفرج عن العامل في المجال الإغاثي “أبوحسام البريطاني”

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هيئة “تحرير الشام” أفرجت عن المدعو “أبو حسام البريطاني” العامل في المجال الإغاثي ضمن مناطق نفوذها في محافظة إدلب، بعد اعتقال دام قرابة 100 يوم في سجون الهيئة.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 13 من أغسطس/آب المنصرم، أن الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، اعتقل صحفيا يحمل الجنسية الأمريكية “بلال عبد الكريم”، من بلدة أطمة شمال إدلب، بعد ما اعتدت العناصر الأمنية عليه بالضرب، واقتادوه إلى مكان مجهول.

يأتي ذلك، بعد وقت قصير من نشر مقابلة مصورة له مع زوجة العامل في المجال الإغاثي “أبو حسام البريطاني”، تحدثت خلالها بتعذيب هيئة تحرير الشام لزوجها واعتقاله بطريقة غير لائقة من مكان إقامته في بلدة أطمة شمال إدلب.

وكان عناصر هيئة تحرير الشام اعتقلوا العامل بالمجال الإغاثي “أبو حسام البريطاني”، في 11 آب/أغسطس، من مكان تواجده في بلدة أطمة شمال إدلب، وذلك بعد أكثر من 25 يوما على إطلاق سراحه بكفالة وجهاء المنطقة.

ويعتبر “أبو حسام البريطاني” أحد أبرز الشخصيات العاملة في “المجال الإغاثي” في الشمال السوري.

ويرجح سبب اعتقاله، لمناصرته ودعمه لـ “أبو العبد أشداء” المعتقل لدى تحرير الشام أيضا.